A seguito del peggioramento della qualità dell’aria avvenuto nei giorni scorsi, i Vigili urbani di Marcon, ma anche di Venezia, stanno cominciando a fermare i veicoli commerciali più inquinanti.

Ricordiamo che con i mezzi “vecchi” si puo’ comunque circolare senza alcuna limitazione prima delle 8.30 e dopo le 18.30.

Per questioni di sola emergenza lavorativa , i mezzi più inquinanti possono comunque circolare anche durante il giorno.

Prima di partire, nella fascia oraria che va dalle 8.30 fino alle 18.30, devono compilare (correttamente) l’autocertificazione che va conservata all’interno dell’automezzo.

E’ evidente che ogni tratta diversa da un’altra (percorsa nelle aree interessate dalle limitazioni tra le 8.30 e le 18.30) richiede una nuova autocertificazione.

Più sotto potete scaricare le cartoline con indicate le limitazioni previste dalle diverse colorazioni e l’autocertificazione che vale per tutti i comuni della provincia di Venezia (escluse superstrade, autostrade e tangenziali). Le limitazioni al traffico sono in vigore dal 1 ottobre 2024 sino al 15 dicembre 2024. E successivamente dal 7 gennaio 2025 sino al 30 aprile 2025.

Le limitazioni (quindi fasce orarie, giorni della settimana interessati, mezzi coinvolti, etc.), dipendono dal livello di inquinamento.

Ci sono tre livelli: verde, arancio, rosso (vedi i riquadri più sotto).

E’ l’Arpav (Agenzia Regionale Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto) che ogni 2/3 giorni stabilisce la colorazione.

In questi giorni siamo tornati al livello verde.

Ufficio sindacale CGIA – Mestre 22 novembre 2024

clicca qui per visionare le cartoline con le tre colorazioni: verde, arancione e rosso

clicca qui per scaricare l’autocertificazione