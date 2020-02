la Regione Veneto ha pubblicato un bando per l’erogazione di contributi alle PMI per l’efficientamento energetico. In estrema sintesi il bando prevede:

Beneficiari: Pmi ubicate in Veneto.

Interventi finanziabili: interventi volti a ridurre i consumi energetici e le emissioni in atmosfera.

Spese ammissibili:

macchinari, impianti produttivi, hardware, etc.;

lavori edilizi e impiantistici;

diagnosi energetiche;

certificazioni ambientali (varie Iso).

Tempistiche: le spese vanno pagate entro il 10 maggio 2022.

Finanziamento: 30% a fondo perduto. Spesa minima 80.000 euro, spesa max 500.000 euro.

Presentazione domanda: dal 15 aprile 2020 al 10 settembre 2020.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI CHIAMA ALBERTO FUIN ALLO 041-23.86.601

SCARICA QUI LA SCHEDA DEL BANDO