CORSO PER RIAPRIRE IN SICUREZZA – EDIZIONE SPECIALE PER EDILI E INSTALLATORI IMPIANTI

RIAPRIAMO IN SICUREZZA EDIZIONE SPECIALE PER EDILI E INSTALLATORI IMPIANTI CORSO ON LINE VALIDO COME AGGIORNAMENTO RSPP DL (3 CREDITI FORMATIVI) OBIETTIVO : Preparare le aziende e i datori di lavoro a gestire la ripresa in relazione ai potenziali fattori di rischio derivati dall’emergenza sanitaria Covid-19. PROGRAMMA : Applicazione del protocollo condiviso Regione Veneto

Dispositivi di protezione individuali: quali utilizzare e come utilizzarli

Pulizia e sanificazione degli ambienti di lavoro: quali procedure di sanificazione devo adottare?

Efficacia delle azioni d’informazioni: buone prassi in azienda DURATA : 3 ORE CALENDARIO : scegli con una x la data a te più favorevole 27 APRILE 2020 dalle 15.00 ALLE 18.00

28 APRILE 2020 dalle 13.00 ALLE 16.00

29 APRILE 2020 dalle 14.00 ALLE 17.00

30 APRILE 2020 dalle 09.00 alle 12.00 SCARICA QUI LA SCHEDA DI ISCRIZIONE per info: 041.50.40.788