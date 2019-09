A partire dal 1 ottobre 2019, e fino al 31 marzo 2020, nel Comune di Venezia entreranno in vigore, per il quarto anno consecutivo, le norme dettate dall’Accordo di Bacino Padano, sottoscritto dalle Regioni del Veneto, Lombardia, Emilia Romagna e Piemonte per l’applicazione di modalità comuni a tutta la Pianura Padana, finalizzate all’adozione di limitazioni e divieti, nel settore dei trasporti , della combustione di biomassa per il riscaldamento domestico e dell’agricoltura. Lo scopo è di contenere il numero di superamenti del valore limite giornaliero del Pm10, stabilito dal D.Lgs. 155/2010, di 50 µg/m3, da non sforare per più di 35 giorni l’anno.

Il primo livello di allerta che scatta martedì 1 ottobre 2019 è il seguente:

IL LIVELLO DI ALLERTA 0 – VERDE si attua dal 1/10/2019 al 15/12/2019 e dal 7/1/2020 al 31/3/2020 (dal lunedì al venerdì feriali). Pertanto, dalle 8.30 alle 18.30 è vietata la circolazione per i veicoli, sia privati che commerciali Euro 0 e 1 benzina e quelli privati e commerciali diesel Euro 0, 1, 2 e 3.

Per questo motivo, se hai un mezzo di lavoro fino a Euro 1 benzina e fino a Euro 3 diesel, per circolare all’interno dell’area comunale di Venezia devi compilare prima di partire e tenere all’interno dell’automezzo il modello di autocertificazione che trovi in allegato.

Per ulteriori informazioni, testi delle ordinanze e relativi dettagli sulle limitazioni e deroghe concesse, è possibile visitare la pagina web istituzionale relativa alle misure di contenimento per le polveri sottili: https://www.comune.venezia.it/it/content/misure-contenimento-dei-livelli-concentrazione-pm10

L’ufficio sindacale della CGIA rimane comunque a disposizione allo 041-23.86.703