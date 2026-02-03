EBAV (Ente Bilaterale Artigianato Veneto) ha pubblicato il calendario delle scadenze per l’anno 2026, per la presentazione delle domande di contributo. Vi ricordiamo che possono accedere a questi servizi le imprese artigiane con dipendenti in regola con i versamenti.
per vedere tutti i servizi EBAV: https://www.ebav.it/wp-content/uploads/2025/11/Elenco-Servizi-A-D-scadenze-2026-1.pdf
Per informazioni
Alberto Fuin (sede di Mestre)……………..….…….tel. 041-23.86.601
segreteria@cgiamestre.com
Emanuele Sblendorio (sede di Marghera)…………tel. 041-23.86.674
emanuelesblendorio@cgiamestre.com
Davide Frison (sede di Marcon)……………..…….tel. 041-23.86.744
davidefrison@cgiamestre.com
Silvia De Martin (sede di Noale)……………………tel. 041-23.86.664
segreterianoale@cgiamestre.com
ELENCO SCADENZE IMMINENTI
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|CODICE
|SERVIZIO
|DESCRIZIONE
|SCADENZA
|A62
|Nuova imprenditoria femminile e giovanile
|Contribuisci alle nuove aziende artigiane realizzate da donne o giovani.
|IN CORSO
|A28
|Iniziative speciali di promozione
|I progetti speciali sono azioni rivolte alla generalità delle imprese di ciascuna categoria, tese a promuovere il lavoro, il prodotto e il servizio su progetti presentati dai soci fondatori EBAV.
|IN CORSO
|A08
|Promozione collettiva di categoria
|Contributo per partecipazione a fiere e altre iniziative di promozione attraverso un progetto organizzato da un Ente/Società accreditato da EBAV.
|IN CORSO
|A75
|Apprendistato Duale- Assistenza supporto co-progettazione
|Contribuisci alle aziende per essere assistite e supportate nell’attivazione di percorsi di apprendistato duale.
|IN CORSO
|A84
|Perdita mansione autista-azienda
|Sussidio per utilizzo dell’autista in azienda in altri compiti/mansioni per una invalidità/inabilità temporanea.
|IN CORSO
|A71
|Alternanza Scuola Lavoro – Rafforzamento figura tutor aziendale
|Contributo alle aziende per la partecipazione a iniziative formative rivolte a rafforzare la figura del tutor aziendale per l’attuazione di percorsi di alternanza formativa.
|IN CORSO
|A72
|Alternanza Scuola Lavoro – Assistenza supporto co-progettazione
|Contribuisci alle aziende per essere assistite e supportate nell’attivazione di percorsi di alternanza formativa.
|IN CORSO
|A07
|Formazione collettiva aziendale
|Contributo alle aziende artigiane che partecipano a corsi di formazione collettiva per aggiornamento tecnico-professionale e manageriale presso Enti di Formazione promossi da soci EBAV.
|IN CORSO
|A27
|Partecipano alle aziende di Formazione
|Contributo per gli obblighi formativi in materia di sicurezza derivanti dall’Accordo Stato Regioni.
|IN CORSO
|A61
|Apprendistato: formazione interna assistita
|Contributo per l’attività formativa formale agli apprendisti assunti con nuovo contratto professionalizzante tramite la modalità di formazione interna assistita.
|IN CORSO