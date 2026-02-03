EBAV (Ente Bilaterale Artigianato Veneto) ha pubblicato il calendario delle scadenze per l’anno 2026, per la presentazione delle domande di contributo. Vi ricordiamo che possono accedere a questi servizi le imprese artigiane con dipendenti in regola con i versamenti.

per vedere tutti i servizi EBAV:  https://www.ebav.it/wp-content/uploads/2025/11/Elenco-Servizi-A-D-scadenze-2026-1.pdf  

Per informazioni
Alberto Fuin (sede di Mestre)……………..….…….tel. 041-23.86.601
segreteria@cgiamestre.com
Emanuele Sblendorio (sede di Marghera)…………tel. 041-23.86.674
emanuelesblendorio@cgiamestre.com
Davide Frison (sede di Marcon)……………..…….tel. 041-23.86.744
davidefrison@cgiamestre.com
Silvia De Martin (sede di Noale)……………………tel. 041-23.86.664
segreterianoale@cgiamestre.com

 

ELENCO SCADENZE IMMINENTI 

CODICE SERVIZIO DESCRIZIONE SCADENZA
A62 Nuova imprenditoria femminile e giovanile Contribuisci alle nuove aziende artigiane realizzate da donne o giovani. IN CORSO
A28 Iniziative speciali di promozione I progetti speciali sono azioni rivolte alla generalità delle imprese di ciascuna categoria, tese a promuovere il lavoro, il prodotto e il servizio su progetti presentati dai soci fondatori EBAV. IN CORSO
A08 Promozione collettiva di categoria Contributo per partecipazione a fiere e altre iniziative di promozione attraverso un progetto organizzato da un Ente/Società accreditato da EBAV. IN CORSO
A75 Apprendistato Duale- Assistenza supporto co-progettazione Contribuisci alle aziende per essere assistite e supportate nell’attivazione di percorsi di apprendistato duale. IN CORSO
A84 Perdita mansione autista-azienda Sussidio per utilizzo dell’autista in azienda in altri compiti/mansioni per una invalidità/inabilità temporanea. IN CORSO
A71 Alternanza Scuola Lavoro – Rafforzamento figura tutor aziendale Contributo alle aziende per la partecipazione a iniziative formative rivolte a rafforzare la figura del tutor aziendale per l’attuazione di percorsi di alternanza formativa. IN CORSO
A72 Alternanza Scuola Lavoro – Assistenza supporto co-progettazione Contribuisci alle aziende per essere assistite e supportate nell’attivazione di percorsi di alternanza formativa. IN CORSO
A07 Formazione collettiva aziendale Contributo alle aziende artigiane che partecipano a corsi di formazione collettiva per aggiornamento tecnico-professionale e manageriale presso Enti di Formazione promossi da soci EBAV. IN CORSO
A27 Partecipano alle aziende di Formazione Contributo per gli obblighi formativi in ​​materia di sicurezza derivanti dall’Accordo Stato Regioni. IN CORSO
A61 Apprendistato: formazione interna assistita Contributo per l’attività formativa formale agli apprendisti assunti con nuovo contratto professionalizzante tramite la modalità di formazione interna assistita. IN CORSO