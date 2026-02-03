CODICE SERVIZIO DESCRIZIONE SCADENZA A62 Nuova imprenditoria femminile e giovanile Contribuisci alle nuove aziende artigiane realizzate da donne o giovani. IN CORSO A28 Iniziative speciali di promozione I progetti speciali sono azioni rivolte alla generalità delle imprese di ciascuna categoria, tese a promuovere il lavoro, il prodotto e il servizio su progetti presentati dai soci fondatori EBAV. IN CORSO A08 Promozione collettiva di categoria Contributo per partecipazione a fiere e altre iniziative di promozione attraverso un progetto organizzato da un Ente/Società accreditato da EBAV. IN CORSO A75 Apprendistato Duale- Assistenza supporto co-progettazione Contribuisci alle aziende per essere assistite e supportate nell’attivazione di percorsi di apprendistato duale. IN CORSO A84 Perdita mansione autista-azienda Sussidio per utilizzo dell’autista in azienda in altri compiti/mansioni per una invalidità/inabilità temporanea. IN CORSO A71 Alternanza Scuola Lavoro – Rafforzamento figura tutor aziendale Contributo alle aziende per la partecipazione a iniziative formative rivolte a rafforzare la figura del tutor aziendale per l’attuazione di percorsi di alternanza formativa. IN CORSO A72 Alternanza Scuola Lavoro – Assistenza supporto co-progettazione Contribuisci alle aziende per essere assistite e supportate nell’attivazione di percorsi di alternanza formativa. IN CORSO A07 Formazione collettiva aziendale Contributo alle aziende artigiane che partecipano a corsi di formazione collettiva per aggiornamento tecnico-professionale e manageriale presso Enti di Formazione promossi da soci EBAV. IN CORSO A27 Partecipano alle aziende di Formazione Contributo per gli obblighi formativi in ​​materia di sicurezza derivanti dall’Accordo Stato Regioni. IN CORSO A61 Apprendistato: formazione interna assistita Contributo per l’attività formativa formale agli apprendisti assunti con nuovo contratto professionalizzante tramite la modalità di formazione interna assistita. IN CORSO