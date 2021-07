Caro Collega,

è stato avviato il sistema di verifica della congruità dell’incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili, in attuazione di quanto previsto dall’Accordo Collettivo Nazionale del 10 settembre 2020, sottoscritto dalle Organizzazioni più rappresentative del settore edile.

Di seguito riportiamo, in estrema sintesi, le principali novità connesse all’avvio del nuovo sistema, le cui disposizioni, come indicato nel decreto ministeriale, si applicheranno ai lavori per i quali la denuncia di inizio lavori sia effettuata alla Cassa Edile/Edilcassa a partire dal 1 novembre 2021.

Il DURC di congruità nei cantieri è nato dall’esigenza di contrastare fenomeni di dumping contrattuale da parte di imprese che applicano contratti diversi da quello dell’edilizia. Per questo motivo è stata definita una tabella degli indici minimi di congruità che indicano le percentuali minime di incidenza della manodopera sul valore dell’opera.

Relativamente ai lavori privati, la congruità sarà applicata esclusivamente a quelli con entità complessiva dell’opera pari o superiore a € 70.000, entità asseverata mediante autodichiarazione da parte del direttore dei lavori.

L’attestazione di congruità, secondo le indicazioni del Ministero, viene rilasciata dalle Casse Edili/Edilcasse territorialmente competenti, entro dieci giorni dalla richiesta, su istanza dell’impresa affidataria o del soggetto da essa delegato, ovvero dal committente.

Per i lavori pubblici l’attestazione di congruità deve essere richiesta in occasione della presentazione dell’ultimo stato di avanzamento dei lavori da parte dell’impresa, mentre per i lavori privati, la congruità deve essere dimostrata prima dell’erogazione del saldo finale da parte del committente.

Spetta solo all’appaltatore l’onere di inserire il cantiere in denuncia; il subappaltatore non deve effettuare nessuna comunicazione relativa ai dati del cantiere al proprio intermediario. Il subappaltatore deve solo comunicare all’intermediario le presenze del personale.

In attesa di ricevere e conseguentemente darVi le istruzioni su come operare, Vi alleghiamo la circolare esplicativa n° 3 di Edilcassa Veneto.

Nei primi giorni di settembre sicuramente organizzeremo un incontro in presenza per illustrarVi la novità.

Cordiali saluti,

Mestre 22 luglio 2021

clicca qui per leggere la circolare n. 3 di Edilcassa Veneto