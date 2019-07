Si è tenuto martedì sera (23 luglio ndr), presso il “Ristorante ai Tre Garofani” di Asseggiano (Ve), un incontro molto colloquiale tra il Sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, e i vertici della CGIA di Mestre.

L’occasione ha consentito al Sindaco di illustrare il lavoro svolto dalla sua Amministrazione a poco meno di un anno dalla scadenza di questa consiliatura.

In particolare, il primo cittadino ha affrontato i grandi temi che ruotano attorno al futuro di questa città: dalle infrastrutture al rilancio del centro di Mestre per terminare con i problemi che insistono nelle periferie della Terraferma.

“Da parte nostra – segnala il Presidente della CGIA Roberto Bottan – abbiamo ribadito la necessità di potenziare il ruolo del Porto di Venezia che, ormai, costituisce il vero cardine su cui ruota l’economia della città e di buona parte del Veneto, chiedendo, altresì, che l’Amministrazione consolidi gli investimenti sull’area di Porto Marghera per renderla ancor più attrattiva di quanto lo sia adesso”.

E come ha ricordato in più di un’occasione il Sindaco Brugnaro, una buona parte dei progetti realizzati da questa Amministrazione è stata rivolta a riqualificare la città di Mestre e a creare nuovi posti di lavoro.

“Obbiettivi – conclude Bottan – che in linea generale non possiamo che condividere, visto che anche a Mestre, come nel resto della nostra Regione, il tessuto produttivo e commerciale è costituito in massima parte da piccole e micro attività che possono dare un forte contributo alla crescita e all’occupazione se anche il territorio in cui operano migliora qualitativamente”.

Mestre 24 luglio 2019