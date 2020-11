Nell’intervento tenutosi in mattinata presso la Camera dei Deputati, il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha annunciato un nuovo DPCM per limitare il progressivo aumento del numero dei contagi in corso.

Entro mercoledì le misure che dovrebbero interessare tutto il Paese potrebbero essere:

CIRCOLAZIONE – limiti alla circolazione delle persone nella fascia serale più tarda (potrebbe essere dopo le 21:00 o dopo le 22:00);

SCUOLA – la possibilità per le scuole medie e le scuole superiori di passare alla didattica a distanza;

MEZZI PUBBLICI – è prevista la riduzione al 50% del limite di capienza dei mezzi pubblici locali;

MUSEI E MOSTRE – chiusura totale di musei e mostre;

CENTRI COMMERCIALI – chiusura nei giorni festivi e prefestivi dei centri commerciali ad eccezione di negozi alimentari, parafarmacie e farmacie ed edicole che sono ubicati all’interno di queste strutture;

CORNER SCOMMESSE – In linea con la chiusura delle sale bingo e delle sale scommesse introdotta con il Dpcm dello scorso 24 ottobre, vengono chiusi anche i corner per le scommesse e giochi ovunque siano.

Il Premier ha altresì annunciato che il nuovo DPCM individuerà 3 aree corrispondenti ad altrettanti scenari a rischio. In base al coefficiente di rischio di ciascuna realtà regionale, il Ministro della Salute stabilirà ulteriori restrizioni rispetto a quelle riportate più sopra.

Ad oggi, le realtà regionali che rischiano ulteriori restrizioni sono, in particolar modo, la Lombardia e il Piemonte.