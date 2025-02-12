CGIA è un socio sostenitore di ArtCom-cer, comunità energetica costituita il 5 aprile 2024 da Confartigianato Imprese San Donà di Piave, assieme a Confcommercio San Donà Jesolo.

ArtCom-cer, è già operativa nel territorio della Città Metropolitana di Venezia su 22 cabine primarie e ha ottenuto il patrocinio da parte di 16 Amministrazioni locali.

E’ promosso un incontro per illustrare alla categoria impiantisti e ai tecnici del settore le opportunità pratiche a loro offerte, grazie all’iniziativa attivata da Confartigianato e in particolare da CGIA Mestre nell’area occidentale della Città Metropolitana.

La presentazione tecnica è prevista per giovedì 20 febbraio 2025, alle ore 18.00 presso la sede CGIA MESTRE in via Torre Belfredo 81/E 30174 Mestre-Venezia .

ArtCom-cer opera quale comunità di energia rinnovabile, per raggiungere benefici ambientali, economici e sociali a livello di comunità locale e come obiettivo principale vuole stimolare le imprese e ai cittadini di creare forme innovative di aggregazione e di governance nel campo dell’energia per creare vantaggi per i singoli e la comunità – sia economici sia di qualità della vita e di erogare servizi sul territorio.

ArtCom-cer è a fianco delle imprese e degli installatori di impianti per realizzare la propria Mission.

Parteciperanno all’incontro

per gli aspetti sociali, ambientali e territoriali: Ennio Galletti segretario di ArtCom-cer

per gli aspetti tecnici e operativi: ing. Niccolò Bottin di Regalgrid Group, partner della CER

testimonianza di un installatore partner della CER: Andrea Lorenzon di Global Energy srl

Al termine saremo lieti effettuare con i partecipanti un brindisi augurale per dare avvio operativo a questo importante progetto nell’area occidentale della città Metropolitana di Venezia .

Le iniziative della Comunità Energetica Rinnovabile hanno il patrocinio dei comuni di :

Salzano, Ceggia, Cessalto, Cinto Caomaggiore, Concordia Sagittaria, Fossalta di Piave, Fossalta di Portogruaro, Gruaro, Jesolo, Meolo, Musile di Piave, Noventa di Piave, Quarto d’Altino, San Donà di Piave, Teglio Veneto, Torre di Mosto.