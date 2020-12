il 18 dicembre scorso, il Governo Conte ha approvato il decreto di Natale che introduce nuove restrizioni alla mobilità e nuove chiusure alle attività economiche.

In sintesi:

dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 è vietato ogni spostamento tra le Regioni e da e per le province autonome di Trento e Bolzano;

Le Zone Rosse e Arancioni entrano in vigore il 24 dicembre 2020 e terminano il 6 gennaio 2021.

I giorni 24- 25 – 26 – 27 – 31 dicembre 2020

e 1 – 2 – 3 – 5 – 6 gennaio 2021 rientrano in ZONA ROSSA.

Durante i giorni in Zona Rossa le SOLE attività commerciali e i servizi alla persona che possono tenere aperto sono riportate nell’All. 23 e All. 24 (CLICCA QUI PER SCARICARE GLI ALLEGATI 23 E 24).

I giorni 28, 29, 30 dicembre 2020

e il 4 gennaio 2021 rientrano in ZONA ARANCIONE.

Nella Zona Arancione restano aperte tutte le attività artigianali, commerciali e i servizi alla persona, ad eccezione dei ristoranti, bar, pasticcerie, gelaterie, pizzerie, etc.



CLICCANDO QUI PUOI SCARICARE LE SLIDE CHE SINTETIZZANO LE MISURE DEL GOVERNO

Ricordiamo, altresì, che l’ultima Ordinanza della Regione Veneto (quella che impone il divieto di spostamento tra Comuni dopo le ore 14:00) decade definitivamente a partire dal prossimo 24 dicembre 2020.