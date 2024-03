ti invitiamo alla presentazione dei dati della ricerca sul



patrimonio edilizio industriale-artigianale inutilizzato in Veneto e sulle possibilità di recupero



SPACCATO REGIONALE CON L’APPROFONDIMENTO SULLA CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA AREE DI DOLO E FOSSÒ PER LA RIVIERA DEL BRENTA E DI MARCON E SCORZÈ PER L’AREA VENEZIA



Giovedì 28 marzo 2024 ore 18,00

VP Villa Patriarca – Hotel Restaurant Resort – Via Miranese, 2 Mirano



PROGRAMMA

17.30 Registrazione dei partecipanti e apertura dei lavori:



Michele Furlan Presidente Federazione Edilizia Confartigianato Imprese Città metropolitana di Venezia



Massimo Calzavara Consigliere delegato all’Ambiente della Città Metropolitana di Venezia



18.30 Fiorella Angeli Smart Land Srl

Approfondimento sui dati territoriali



19,00 Federico Della Puppa Smart Land Srl

Il punto della situazione: cosa è già possibile fare, cosa modificare, come intervenire



19,45 Dibattito



Modera: Luciano Tieghi Funzionario della Confartigianato Imprese Città Metropolitana di Venezia

Info e iscrizioni 0412386703 – giovannigomiero@cgiamestre.com