|CODICE
|SERVIZIO
|DESCRIZIONE
|SCADENZA
|A10
|Accertamenti sanitari dei dipendenti
|Contributo sulle spese sostenute nell’anno di competenza per Visite mediche dipendenti / accertamenti periodici sanitari obbligatori a carico dei datori di lavoro.
|30/04/2025
|A12
|Assunzione a tempo indeterminato di ex apprendisti
|Assunzione a tempo indeterminato nell’anno di competenza di ex apprendisti già alle dipendenze dell’azienda.
|30/04/2025
|A14P
|Innovazione dei processi
|Contributo per l’innovazione energetica dei processi aziendali: Industria 4.0, efficienza e sostenibilità, banche dati e ricerche mercato, software parco veicolare.
|30/04/2025
|A14T
|Innovazione dei prodotti
|Contributo per l’innovazione di prodotti: brevetti, marchi, modelli e prototipi
|30/04/2025
|A20
|Veicoli commerciali
|Contributo per il rinnovo del parco veicoli. (solo categoria TRASPORTO MERCI).
|30/04/2025
|A42A
|Innovazione CCRL Metalmeccanici (a)
|Contributo alle aziende artigiane del settore Metalmeccanica:
a) Acquisto autocarro trasporto merci conto proprio di tipo ibrido o elettrico
b) Efficientamento impianti termici in azienda per le sostituzioni di qualsiasi generatore con nuovi generatori in classe energetica A+ (estiva ed invernale)
c) Installazione di impianti energetici in azienda
d) Integrazione di software gestionali, disegno tecnico e preventivazione: in aggiunta al contributo previsto per la prestazione A66.
|30/04/2025
|A42B
|Innovazione CCRL Metalmeccanici (B)
|Contributo alle aziende artigiane del settore Metalmeccanica:
Le prestazioni si pubblicate a Consulenze o diagnosi in materia di risparmio energetico su edificio aziendale per sistema di illuminazione o su impianti di processo o su linee produttive
|30/04/2025
|A51
|Supporto agli investimenti
|Contributo per un investimento su: attrezzature, impianti, brevetti, licenze d’uso.
|30/04/2025
|A52
|Sostegno al consolidamento degli impianti debitori
|Contributo per consolidamento degli impianti debitori e operazioni per esigenze di liquidità, realizzato con garanzia dei Confidi Artigiani.
|30/04/2025
|A58
|Dipendente assente per maternità/paternità
|Contributo alle aziende che hanno in forza un dipendente assente per maternità/paternità.
|30/04/2025
|A65
|Assunzione disabile
|Contributi per assunzioni disabili.
|30/04/2025
|A66
|Digitalizzazione Aziendale
|Contributo per l’adozione di hardware/software finalizzato alla digitalizzazione aziendale.
|30/04/2025
|A67
|Divario digitale
|Contributo per le iniziative, sviluppate dall’azienda, atte a favorire il superamento del Digital Divide.
• Per opere infrastrutturali: lavori di fornitura, posa, attestazione, collaudo di cavi, installazione di apparati necessari alla connettività a banda larga e ultralarga;
• Per nuova strumentazione: acquisto e attivazione di decoder e parabole finalizzate al collegamento internet mediante tecnologia satellitare nelle aree sprovviste di connessione via cavo o nelle quali l’accesso alla rete non sia adeguata.
|30/04/2025
|A68
|Fasi ICT
|Contributo per iniziative di alfabetizzazione digitale delle imprese rivolte all’acquisizione di nuove professionalità tramite stage aziendali.
|30/04/2025
|A80
|Emissioni vetrerie
|Contributo sulle spese sostenute per il miglioramento delle prestazioni ambientali relative alle emissioni. (solo categoria VETRO).
|30/04/2025
|A44
|Adesione fondo previdenza complementare aziende
|Contributo per ogni prima/nuova iscrizione di un dipendente a fondo previdenza complementare negoziale del comparto artigiano.
|30/04/2025