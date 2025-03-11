Cara/o collega, EBAV (Ente Bilaterale Artigianato Veneto) ha pubblicato il calendario delle scadenze per l’anno 2025, per la presentazione delle domande di contributo. Vi ricordiamo che possono accedere a questi servizi le imprese artigiane con dipendenti in regola con i versamenti. VISUALIZZA TUTTI I SERVIZI EBAV Per informazioni

Alberto Fuin (sede di Mestre)……………..….…….tel. 041-23.86.601

segreteria@cgiamestre.com

Emanuele Sblendorio (sede di Marghera)…………tel. 041-23.86.674

emanuelesblendorio@cgiamestre.com

Davide Frison (sede di Marcon)……………..…….tel. 041-23.86.744

davidefrison@cgiamestre.com

Silvia De Martin (sede di Noale)……………………tel. 041-23.86.664

segreterianoale@cgiamestre.com ELENCO SCADENZE IMMINENTI CODICE SERVIZIO DESCRIZIONE SCADENZA A10 Accertamenti sanitari dei dipendenti Contributo sulle spese sostenute nell’anno di competenza per Visite mediche dipendenti / accertamenti periodici sanitari obbligatori a carico dei datori di lavoro. 30/04/2025 A12 Assunzione a tempo indeterminato di ex apprendisti Assunzione a tempo indeterminato nell’anno di competenza di ex apprendisti già alle dipendenze dell’azienda. 30/04/2025 A14P Innovazione dei processi Contributo per l’innovazione energetica dei processi aziendali: Industria 4.0, efficienza e sostenibilità, banche dati e ricerche mercato, software parco veicolare. 30/04/2025 A14T Innovazione dei prodotti Contributo per l’innovazione di prodotti: brevetti, marchi, modelli e prototipi 30/04/2025 A20 Veicoli commerciali Contributo per il rinnovo del parco veicoli. (solo categoria TRASPORTO MERCI). 30/04/2025 A42A Innovazione CCRL Metalmeccanici (a) Contributo alle aziende artigiane del settore Metalmeccanica:

a) Acquisto autocarro trasporto merci conto proprio di tipo ibrido o elettrico

b) Efficientamento impianti termici in azienda per le sostituzioni di qualsiasi generatore con nuovi generatori in classe energetica A+ (estiva ed invernale)

c) Installazione di impianti energetici in azienda

d) Integrazione di software gestionali, disegno tecnico e preventivazione: in aggiunta al contributo previsto per la prestazione A66. 30/04/2025 A42B Innovazione CCRL Metalmeccanici (B) Contributo alle aziende artigiane del settore Metalmeccanica:

Le prestazioni si pubblicate a Consulenze o diagnosi in materia di risparmio energetico su edificio aziendale per sistema di illuminazione o su impianti di processo o su linee produttive 30/04/2025 A51 Supporto agli investimenti Contributo per un investimento su: attrezzature, impianti, brevetti, licenze d’uso. 30/04/2025 A52 Sostegno al consolidamento degli impianti debitori Contributo per consolidamento degli impianti debitori e operazioni per esigenze di liquidità, realizzato con garanzia dei Confidi Artigiani. 30/04/2025 A58 Dipendente assente per maternità/paternità Contributo alle aziende che hanno in forza un dipendente assente per maternità/paternità. 30/04/2025 A65 Assunzione disabile Contributi per assunzioni disabili. 30/04/2025 A66 Digitalizzazione Aziendale Contributo per l’adozione di hardware/software finalizzato alla digitalizzazione aziendale. 30/04/2025 A67 Divario digitale Contributo per le iniziative, sviluppate dall’azienda, atte a favorire il superamento del Digital Divide.

• Per opere infrastrutturali: lavori di fornitura, posa, attestazione, collaudo di cavi, installazione di apparati necessari alla connettività a banda larga e ultralarga;

• Per nuova strumentazione: acquisto e attivazione di decoder e parabole finalizzate al collegamento internet mediante tecnologia satellitare nelle aree sprovviste di connessione via cavo o nelle quali l’accesso alla rete non sia adeguata. 30/04/2025 A68 Fasi ICT Contributo per iniziative di alfabetizzazione digitale delle imprese rivolte all’acquisizione di nuove professionalità tramite stage aziendali. 30/04/2025 A80 Emissioni vetrerie Contributo sulle spese sostenute per il miglioramento delle prestazioni ambientali relative alle emissioni. (solo categoria VETRO). 30/04/2025 A44 Adesione fondo previdenza complementare aziende Contributo per ogni prima/nuova iscrizione di un dipendente a fondo previdenza complementare negoziale del comparto artigiano. 30/04/2025