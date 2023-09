DAL 1° OTTOBRE AL 16 DICEMBRE 2023 TORNA IL BLOCCO DEL TRAFFICO: come per gli altri anni, resta la possibilità per i veicoli intestati alle attività economiche che, eventualmente, rientrano nel blocco, di circolare lo stesso (solo per interventi di urgenza) previa corretta compilazione dell’ autocertificazione (SCARICALA QUI)

In base al livello di inquinamento dell’aria, il piano prevede tre gradi di allerta:

nessuna allerta LIVELLO VERDE

Divieto di circolazione nei giorni feriali dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:30 alle ore 18:30, per le seguenti categorie di veicoli:

– ciclomotori e motoveicoli Euro 0;

– autoveicoli ad uso proprio alimentate a benzina Euro 0 e 1;

– autoveicoli ad uso proprio alimentate a diesel Euro 0, 1, 2, 3, 4;

– veicoli commerciali classificati in categoria N1, N2 e N3 alimentati a benzina Euro 0 e 1;

– veicoli commerciali classificati in categoria N1, N2 e N3 alimentati a diesel Euro 0, 1, 2, 3 e 4;

allerta LIVELLO 1 ARANCIO

Divieto di circolazione dal lunedì alla domenica, dalle ore 8:30 alle ore 18:30, per le seguenti categorie di veicoli:

– ciclomotori e motoveicoli Euro 0 e 1;

– autoveicoli ad uso proprio alimentate a benzina Euro 0, 1 e 2;

– autoveicoli ad uso proprio alimentate a diesel Euro 0, 1, 2, 3, 4 e 5;

– veicoli commerciali classificati in categoria N1, N2 e N3 alimentati a benzina Euro 0, 1 e 2;

– veicoli commerciali classificati in categoria N1, N2 e N3 alimentati a diesel Euro 0, 1, 2, 3 e 4;

allerta LIVELLO 2 ROSSO

Divieto di circolazione dal lunedì alla domenica, dalle ore 8:30 alle ore 18:30 per le seguenti categorie di veicoli:

– ciclomotori e motoveicoli euro 0 e 1;

– autoveicoli ad uso proprio alimentate a benzina Euro 0, 1e 2;

– autoveicoli ad uso proprio alimentate a diesel Euro 0, 1, 2, 3, 4 e 5;

– veicoli commerciali classificati in categoria N1, N2 e N3 alimentati a benzina Euro 0, 1 e 2;

– veicoli commerciali classificati in categoria N1, N2 e N3 alimentati a diesel Euro 0, 1, 2 e 3, 4;

– divieto di circolazione per i veicoli commerciali classificati in categoria N1, N2, N3, alimentati a diesel Euro 5 dalle ore 08:30 alle ore 12:30.



In base alle rilevazioni effettuate quotidianamente dalle centraline presenti nel nostro territorio, ogni 3-4 giorni è l’ARPAV del Veneto a stabilire il livello di allerta (verde, arancione o rosso) che fa scattare le diverse limitazioni al traffico. Ogni qual volta l’ARPAV cambierà il livello, non mancheremo di informarVi.